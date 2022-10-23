Главу украинского завода "Мотор Сич" задержали по подозрению в госизмене

Фото: СБУ

Украинские силовики задержали в Запорожской области директора завода "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова.

"В Запорожье задержан Герой Украины. Директор одного из крупнейших запорожских предприятий задержан и сейчас под конвоем его везут в Киев. Речь идет о Вячеславе Богуслаеве", – рассказал Рогов, отметив, что главу предприятия обвиняют в госизмене.

В СБУ задержание Богуславева подтвердили. Вместе с ним задержан начальник департамента внешнеэкономической деятельности предприятия. Как следует из сообщения в телеграм-кагале ведомства, их обвиняют в коллаборационизме и работе на Россию.

Отмечается, что Богуславеву грозит пожизненное заключение. Накануне по месту его жительства прошли обыски.

Ранее в России ученого из Томска Александра Луканина приговорили к 7,5 года лишения свободы по уголовному делу о госизмене. По версии следствия, 64-летний мужчина передавал Китаю секретные российские разработки, связанные с альтернативными источниками питания.



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