Владимира Кара-Мурзу обвинили в госизмене

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Признанному в России иноагентом публицисту и общественному деятелю Владимиру Кара-Мурзе предъявлено обвинение в государственной измене, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"В четверг в присутствии адвокатов Кара-Мурзе было предъявлено обвинение в государственной измене – по статье 275 УК РФ", – отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что в ФСБ допускают сотрудничество публициста с одной из стран НАТО, других деталей не приводится.

В конце апреля в отношении Кара-Мурзы возбудили уголовное дело за распространение недостоверной информации о российской армии. До этого его арестовали на 14 суток за неповиновение сотрудникам полиции, которые задержали его во дворе дома.

По делу о дискредитации ВС РФ публициста арестовали до 12 июня. Затем арест был продлен до 12 августа.

О возбуждении второго уголовного дела в отношении Кара-Мурзы стало известно в конце июля. 4 августа адвокат публициста Вадим Прохоров сообщил, что следователи предъявили Кара-Мурзе обвинение в осуществлении деятельности нежелательной в РФ организации.



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