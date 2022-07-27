Еще одно уголовное дело возбудили против публициста Кара-Мурзы

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Следственный комитет возбудил в отношении публициста Владимира Кара-Мурзы (признан в РФ иноагентом) дело об осуществлении деятельности нежелательной в России организации. Об этом в беседе с "Интерфаксом" рассказал его адвокат Вадим Прохоров.

"Как нам <...> стало сегодня известно, 13 июля 2022 года <...> в отношении Владимира Кара-Мурзы возбуждено еще одно уголовное дело. <...> На этот раз – по части 1 статьи 284.1 УК РФ", – сказал юрист.

О какой именно нежелательной организации идет речь, в настоящее время неизвестно. Никаких обвинение публицисту пока выдвинуто не было.

В конце апреля этого года в отношении Кара-Мурзы возбудили уголовное дело за распространение недостоверной информации о российской армии. Чуть менее чем за две недели до этого его арестовали на 14 суток за неповиновение сотрудникам полиции, которые задержали его во дворе дома.

По делу о дискредитации ВС РФ публициста арестовали до 12 июня. Затем арест был продлен до 12 августа.

