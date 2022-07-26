Комик Поперечный отреагировал на подозрения в дискредитации ВС РФ

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Стендап-комик Данила Поперечный заявил, что никогда не дискредитировал российскую армию. Ситуацию с проверкой его публикаций он прокомментировал в своем Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

"Я не дискредитировал Вооруженные силы Российской Федерации никоим образом и свято в это верю", – сказал блогер.

Он также отметил, что в настоящее время находится в России.

Ранее стало известно, что полиция организовала проверку публикаций Поперечного в связи с якобы негативными высказываниями о ВС РФ в соцсетях. Поводом для проверки стало обращение некоего гражданина, который посчитал, что посты Данилы направлены против российских военных.

