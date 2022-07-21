СК даст правовую оценку словам новосибирского депутата о погибших российских военных

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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку высказываниям депутата новосибирского Совета депутатов Хельги Петровой, которая оскорбила память военных, погибших в ходе специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Глава ведомства поручил следователям изучить все доводы в рамках процессуальной проверки и доложить о ее результатах", – говорится в сообщении.

Ранее депутаты из Новосибирской области обратились к Бастрыкину с заявлением о привлечении Пироговой к уголовной ответственности. Парламентарии указали, что она опубликовала в социальной сети оскорбительный комментарий о погибших российских военных.

В начале июля Мещанский суд Москвы приговорил депутата Красносельского муниципального округа Алексея Горинова к 7 годам лишения свободы за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ на Украине. Парламентария признали виновным по по части 2, Статьи 207.3 УК РФ.

Как пояснял адвокат обвиняемого Сергей Тельнов, основанием для возбуждения уголовного дела стало выступление Горинова на заседании муниципального совета депутатов, в котором тот подверг критике спецоперацию на Украине. Сам Горинов вину не признал.

