Суд арестовал адвоката Дмитрия Талантова по делу о фейках о ВС РФ

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Черемушкинский суд Москвы по ходатайству следствия арестовал адвоката Дмитрия Талантова, который защищал советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, до 21 августа.

Как сообщили ТАСС в суде, он обвиняется в преступлении, предусмотренным пунктом "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, совершенное по мотивам политической ненависти").

Ранее глава Красносельского муниципального округа Елена Котеночкина была объявлена в международный розыск в рамках уголовного дела о распространении фейков о российской армии.

Также сообщалось, что полиция проводит проверку по факту высказываний о трагедии в Буче, размещенных в социальных сетях российского телеведущего Ильи Бера. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.

