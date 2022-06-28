Полиция задержала муниципального депутата Яшина – СМИ

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Фото: телеграм-канал Ирины Баблоян
Сотрудники полиции задержали муниципального депутата по Красносельскому району Москвы Илью Яшина. Об этом ТАСС сообщила журналистка Ирина Баблоян.
По ее словам, депутата задержали у Новодевичьего монастыря и доставили в ОМВД "Лужники".
Яшин неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения порядка организации массовых акций.
Ранее министерство внутренних дел России объявило в розыск муниципального депутата Басманного района Москвы Людмилу Штейн. Ее разыскивают в рамках уголовного дела. В 2021 году Штейн неоднократно задерживали вместе с участниками Pussy Riot.
До этого глава Красносельского муниципального округа Елена Котеночкина была объявлена в международный розыск в рамках уголовного дела о распространении фейков о российской армии.
Также сообщалось, что полиция проводит проверку по факту высказываний о трагедии в Буче, размещенных в социальных сетях российского телеведущего Ильи Бера. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.
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