Суд приговорил депутата Горинова к 7 годам колонии за распространение фейков о ВС РФ

13:23
Фото: moks.msk.ru
Суд приговорил депутата Красносельского муниципального округа Алексея Горинова к 7 годам лишения свободы за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Мещанский суд столицы.
"Суд постановил признать Горинова виновным по части 2, Статьи 207.3 УК РФ ("Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные о Вооруженных силах РФ, с использованием служебного положения группой лиц")", – рассказали в суде.
Ранее Мещанский суд Москвы продлил арест Горинову.
Как пояснил адвокат обвиняемого Сергей Тельнов, основанием для возбуждения уголовного дела стало выступление Горинова на заседании муниципального совета депутатов, в котором тот подверг критике спецоперацию на Украине. Сам Горинов вину не признает.
Также фигурантом этого дела является глава Красносельского муниципального округа Москвы Елена Котеночкина. Она покинула РФ и была заочно арестована.
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