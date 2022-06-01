Суд продлил арест московскому депутату по делу о распространении фейков о ВС РФ

17:58
Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Мещанский суд столицы продлил арест депутату Красносельского муниципального округа Алексею Горинову, обвиняемому в распространении фейков о действиях ВС РФ на Украине. Об этом сообщает ТАСС.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении Горинову меры пресечения в виде содержания под стражей до 19 ноября", – сказали в пресс-службе суда.
Первоначально суд принял решение о его содержании под стражей до 25 июня.
Как пояснил адвокат обвиняемого Сергей Тельнов, основанием для возбуждения уголовного дела стало выступление Горинова на заседании муниципального совета депутатов, в которой тот подверг критике военную спецоперацию на Украине. Сам Горинов вину не признает.
Также фигурантом дела Горинова является глава Красносельского муниципального округа Москвы Елена Котеночкина. Она покинула РФ и была заочно арестована. Фигурантов обвиняют в совершении преступления по статье 207.3 УК РФ, предусматривающей наказание до 10 лет лишения свободы.
Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал на два месяца блогера Веронику Белоцерковскую, обвиняемую в распространении фейков о Вооруженных силах РФ. По данным следствия, в марте 2022 года блогер опубликовала на своей странице в Instagram (социальная сеть признана экстремистской и запрещена в РФ) несколько записей с ложной информацией о действиях ВС РФ в ходе специальной военной операции на Украине.
Ситуация осложнилась после того, как 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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