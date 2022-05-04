Юрист счел маловероятной выдачу России Невзорова Израилем

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Адвокат по международным делам юридической фирмы "Скрябин и партнеры" Денис Скрябин заявил, что Израиль неохотно выдает России разыскиваемых лиц, поэтому журналист Александр Невзоров (внесен в реестр СМИ-иноагентов) вряд ли будет привлечен к ответственности.

"В свете того, что на сегодняшний момент довольно большое количество российских граждан пытается получить израильское гражданство, предполагаю, что и данное лицо может претендовать на это. В свете последних событий рассчитывать на выдачу Невзорова России не стоит, если у него есть основания для получения израильского гражданства", – сказал Скрябин "Ленте.ру".

Эксперт добавил, что журналист разыскивается по политической статье, из-за которой большинство стран не выдают граждан России Москве. Скрябин также допустил, что ему могут предоставить политическое убежище не только в Израиле, но и ряде других государств.

Ранее МВД России объявило в розыск журналиста Александра Невзорова по уголовной статье. В марте стало известно, что СК РФ возбудил уголовное дело против него за фейки о действиях Вооруженных сил РФ во время специальной операции на Украине.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

