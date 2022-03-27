Роскомнадзор заблокировал сайты издания Bild и журналиста Невзорова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Роскомнадзор заблокировал сайты популярного немецкого таблоида Bild и журналиста Александра Невзорова на территории РФ. Об этом свидетельствуют данные универсального сервиса РКН по проверке блокировок страниц и сайтов.

Отмечается, что доступ к ресурсам www.bild.de и nevzorov.tv ограничен в России по требованию Генпрокуратуры от 26 марта.

22 марта Следственный комитет России возбудил уголовное дело против журналиста Александра Невзорова за фейки о действиях ВС РФ во время специальной операции на Украине. По данным следствия, заведомо ложную информацию об обстреле роддома в Мариуполе Невзоров опубликовал 9 марта на личной странице в Instagram (признана экстремистской и запрещена на территории РФ) и 19 марта на канале в YouTube.

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к сервису News.Google на территории России. Решение о блокировке принято надзорным органом по требованию Генпрокуратуры. Отмечалось, что интернет-ресурс обеспечивал доступ к многочисленным публикациям и материалам, содержащим недостоверную общественно значимую информацию о ходе специальной военной операции на территории Украины.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.