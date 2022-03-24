Роскомнадзор ограничил доступ к сайту разработчика S.T.A.L.K.E.R.

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Роскомнадзор ограничил доступ к сайту украинской студии GSC Game World, которая разработала серию игр S.T.A.L.K.E.R. и Cossacks. Об этом сообщается на сайте ведомства.
По данным Роскомнадзора, сайт заблокировали из-за нарушения закона в части статей 15.3 и 15.3-1 Федерального закона № 149-ФЗ.
Закон "Об информации, информационных технологиях и защите информации" регламентирует порядок ограничения доступа к сайтам, которые содержат призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности и участию в проводимых с нарушением установленного порядка массовых мероприятиях.
Ранее Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту телеканала Euronews в России. Ограничение доступа к сайту euronews.com и его русской версии ru.euronews.com принято на основании требования Генеральной прокуратуры от 21 марта.
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