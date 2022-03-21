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Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту телеканала Euronews в России, согласно универсальному сервису РКН по проверке блокировок к страницам и сайтам.

Ограничение доступа к сайту euronews.com и его русской версии ru.euronews.com принято на основании требования Генеральной прокуратуры от 21 марта.

"Иностранное СМИ систематически размещало недостоверную общественно значимую информацию о проводимой Вооруженными силами Российской Федерации специальной военной операции, а также информацию с призывами к участию граждан в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка на территории Российской Федерации", – пояснили ТАСС в ведомстве.

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к "Медузе" (признана в РФ СМИ-иноагентом), "Радио Свободе" (признана в РФ СМИ-иноагентом) и Русской службе BBC из-за публикаций, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участиям в незаконных массовых акциях.

Из-за таких же публикаций 14 марта был заблокирован доступ к сайту TJournal в России. Тем не менее в TJ отметили, что "обязательно выживут".

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

