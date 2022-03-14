Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту TJ

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Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту TJournal в России. Об этом сообщает издание в своем телеграм-канале.

"Роскомнадзор начал ограничивать доступ к нам из-за фейков о спецоперации на Украине", – говорится в сообщении издания.

Тем не менее в TJ отметили, что "обязательно выживут".

В реестре Роскомнадзора говорится, что доступ был ограничен в соответствии с регламентом блокировки сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях.

"Роскомнадзор организует ограничение доступа к такой информации на основании требования генерального прокурора РФ или его заместителей", – указано в сообщении.

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к "Медузе" (признана в РФ СМИ-иноагентом), "Радио свободе" (признана в РФ СМИ-иноагентом) и Русской службе BBC.

До этого Генпрокуратура потребовала заблокировать сайты телеканала "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом) и радиостанции "Эхо Москвы" за намеренные публикации ложной информации о действиях российских военных в рамках спецоперации на Украине.

