Роскомнадзор заблокировал интернет-издание The Village

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Роскомнадзор ограничил в России доступ к сайту интернет-издания The Village. Об этом свидетельствуют данные сервиса Роскомнадзора, предназначенного для проверки ограничения доступа к сайтам.

По данным сервиса, блокировка обусловлена статьей 15.3 ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Она регламентирует ограничение доступа к ресурсам, содержащим призывы к экстремизму, массовым беспорядкам и другим незаконным мероприятиям.

Ранее Генпрокуратура потребовала заблокировать сайты телеканала "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом) и радиостанции "Эхо Москвы". В ведомстве утверждают, что данные СМИ намеренно публиковали ложную информацию о действиях российских военных в рамках спецоперации на Украине.

До этого аналогичную информацию от ряда российских СМИ потребовал удалить Роскомнадзор. Соответствующие письма получили "Эхо Москвы", "ИноСМИ", "Медиазона" (признана в РФ СМИ-иноагентом), News Times, "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом), "Свободная пресса", "Крым.Реалии" (признано в РФ СМИ-иноагентом), "Новая газета", "Журналист" и "Лениздат".

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

