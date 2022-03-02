Роскомнадзор заблокировал интернет-издание The Village

02 марта, 19:22
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Роскомнадзор ограничил в России доступ к сайту интернет-издания The Village. Об этом свидетельствуют данные сервиса Роскомнадзора, предназначенного для проверки ограничения доступа к сайтам.
По данным сервиса, блокировка обусловлена статьей 15.3 ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Она регламентирует ограничение доступа к ресурсам, содержащим призывы к экстремизму, массовым беспорядкам и другим незаконным мероприятиям.
Ранее Генпрокуратура потребовала заблокировать сайты телеканала "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом) и радиостанции "Эхо Москвы". В ведомстве утверждают, что данные СМИ намеренно публиковали ложную информацию о действиях российских военных в рамках спецоперации на Украине.
До этого аналогичную информацию от ряда российских СМИ потребовал удалить Роскомнадзор. Соответствующие письма получили "Эхо Москвы", "ИноСМИ", "Медиазона" (признана в РФ СМИ-иноагентом), News Times, "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом), "Свободная пресса", "Крым.Реалии" (признано в РФ СМИ-иноагентом), "Новая газета", "Журналист" и "Лениздат".
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
В Госдуму внесен законопроект об уголовной ответственности за фейки о действиях ВС РФ
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