В Госдуме назвали условие для блокировки YouTube в России

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YouTube могут заблокировать в России, если компания продолжит участвовать в информационной войне. Об этом заявил замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.

По его мнению, видеохостинг могут заблокировать в ближайшее время. Горелкин отметил, что на это указывает решительность государства в вопросе блокировки Instagram.

"Все юридические основания для ограничения доступа к платформе у Роскомнадзора есть, и список нарушений очень внушительный. Перечислю лишь основные: не удален 2 501 материал противозаконной и деструктивной направленности, проигнорированы требования РКН удалить 2 387 материалов с недостоверной информацией о спецоперации в Донбассе, практически в постоянном режиме осуществляется цензура в отношении российских пользователей и российских СМИ", – написал Горелкин в своем телеграм-канале.

По его мнению, чтобы предотвратить блокировку, YouTube необходимо выполнить требования Роскомнадзора. Он подчеркнул, что видеохостингу необходимо прекратить участвовать в информационной войне, перестать разжигать русофобию и вернуться к собственным принципам нейтральности и объективности.

"Если ограничение доступа случится, я буду искренне сожалеть, но это случится исключительно по вине YouTube, который сегодня просто плюет на права российских пользователей. Это недопустимо", – заключил Горелкин.

При этом член Совета по правам человека Андрей Бабушкин рассказал, что решение о снятии блокировки с Facebook и Instagram зависит от понимания Роскомнадзором своей роли в политической действительности. Если ведомство считает себя "вторым после Господа Бога", то отмены не произойдет, сообщает News.ru.

"Если Роскомнадзор видит себя как инструмент по защите прав россиян и обеспечения их права на свободное получение и распространение информации, я думаю, тогда Роскомнадзор, конечно, отменит такого рода ограничения", – подчеркнул Бабушкин.

Он рассказал, что заблокированные социальные сети являются элементами российской действительности и политического контакта. По его мнению, ограничение доступа к Facebook и Instagram снижает уровень обмена мнений в России, а также выводит страну на уровень XIX века.

Ранее эксперт в области информационной безопасности Александр Власов рассказал, что вероятность блокировки видеохостинга YouTube для российских пользователей составляет 50 на 50%. По словам Власова, в России пока нет аналога, который мог бы полностью заменить YouTube в случае его блокировки. Однако специалист не исключает, что, если нападки продолжатся, YouTube все-таки заблокируют для российских пользователей.

До этого руководство YouTube решило блокировать аккаунты российских СМИ, которые получают государственное финансирование. Помимо того, платформа приостановила все способы монетизации в РФ. Таким образом, блогеры больше не могут получить прибыль от просмотров россиян.

Роскомнадзор внес соцсеть Instagram в официальный реестр ресурсов, к которым ограничивается доступ на территории России. Решение о блокировке было принято из-за снятия запретов в Facebook и Instagram на призывы к насилию против российских военных. При этом представитель Meta Энди Стоун подчеркнул, что призывы не распространяются на гражданское население России.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

