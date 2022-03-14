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Эксперт оценил вероятность блокировки YouTube в России

Без видео: могут ли заблокировать YouTube в России
технологииэксклюзив

Фото: depositphotos/Djemphoto

Эксперт в области информационной безопасности Александр Власов рассказал, что вероятность блокировки видеохостинга YouTube для российских пользователей составляет 50 на 50%.

Ранее руководство YouTube решило блокировать аккаунты российских СМИ, которые получают государственное финансирование. Помимо того, платформа приостановила все способы монетизации в РФ. Таким образом, блогеры больше не могут получить прибыль от просмотров россиян.

По словам Власова, в России пока нет аналога, который мог бы полностью заменить YouTube в случае его блокировки.

"У Facebook и у Instagram есть российские аналоги, поэтому их легко заблокировать, все переедут. А у YouTube сходства по функционалу и по охвату пока нет. Что касается RuTube, то неизвестно, когда он достигнет такой мощи", – считает эксперт.

Регуляторы очень аккуратно относятся к блокировке YouTube, потому что там куча полезной информации, инструкций.
Александр Власов
эксперт в области информационной безопасности

Однако специалист не исключает, что, если нападки продолжатся, YouTube все-таки заблокируют для российских пользователей. "Вероятность 50 на 50", – заключил Власов.

Ранее Роскомнадзор заблокировал на территории РФ социальную сеть Facebook. Кроме того, россиянам был ограничен доступ к Twitter. Также ведомство внесло в официальный реестр ресурсов, к которым ограничивается доступ на территории страны, и Instagram. Соответствующие меры были приняты на фоне того, что в Facebook и Instagram сняли запрет на призывы к насилию против российских военных.

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