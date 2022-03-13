Специалист назвал самый безопасный на сегодня мессенджер

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У мессенджеров FireChat, Bridgefy и Serval Mesh сеть обмена сообщениями строится напрямую от устройства к устройству. Об этом в беседе с агентством "Прайм" рассказал директор по продуктовой стратегии Группы Т1 Сергей Иванов.

По словам эксперта, лидерами по безопасности и уровню защиты являются несколько групп решений.

В первую группу входят FireChat, Bridgefy, Serval Mesh. Их особенностью является обмен сообщениями с использованием протоколов Bluetooth и Wi-Fi. В этом случае сеть обмена строится напрямую от устройства к устройству. Тем самым создается среда передачи из аналогичных устройств с установленным ПО. Тем не менее, у этих мессенджеров есть ограничение по передаче данных – радиус не более 70–100 метров.

Во-вторых, это корпоративные мессенджеры. Они дополнительно регулируются и защищаются корпоративной политикой безопасности и эшелонированной защитой.

В третью группу, по мнению специалиста, входят наименее популярные и востребованные мессенджеры с маленькой аудиторией. Злоумышленникам нет большого смысла взламывать их защиту, чтобы получить доступ к аккаунтам всего нескольких сотен человек.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор ограничит доступ к Instagram в России с 14 марта. Решение было принято из-за снятия в Facebook и Instagram запретов на призывы к насилию против российских военных. При этом призывы не распространяются на гражданское население.

По данному факту Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

