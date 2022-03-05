Аналитик рассказал, в чем опасность VPN-сервисов

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При использовании VPN-сервисов для обхода блокировок соцсетей есть риск, что мошенники перехватят личные данные пользователя. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

"Есть теоретическая возможность перехвата некоторой информации пользователей. Но это скорее не в отношении VPN-сервисов, а мошеннических сервисов. Такими могут быть приложения, которые предлагается скачать из неизвестных источников", – объяснил эксперт.

Другая проблема, связанная с использованием VPN, заключается в более медленном интернет-соединении. Ее тем не менее можно решить, если поменять некоторые технические настройки подключения.

Говоря о возможных блокировках других социальных сетей, помимо Facebook, он отметил, что вопрос здесь не в том, кому принадлежит ресурс, а в том, выполняет ли он законодательство РФ.

"Если сервис работает, это показатель того, что он выполняет все положенные требования. Таких социальных сетей большинство. Те, кто их не выполняет, их предупреждают или штрафуют. Если нарушения не устраняются, сервис отключают", – пояснил Ульянов.

В то же время он признал, что сейчас прогнозировать ситуацию с другими соцсетями сложно: их могут отключить в России как по решению Роскомнадзора, так и по инициативе самих компаний.

4 февраля Роскомнадзор принял решение заблокировать Facebook на территории РФ. В ведомстве данный шаг объяснили случаями дискриминации ряда российских СМИ со стороны соцсети, в частности недавним ограничением доступа к аккаунтам РИА Новости, телеканала Russia Today, издания Sputnik и других.

