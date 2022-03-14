Meta запретила публиковать в Facebook и Instagram призывы к убийству лидеров стран

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Компания Meta не разрешит публиковать в социальных сетях Facebook и Instagram призывы к убийству лидеров стран, заявил вице-президент компании Ник Клегг. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Клегга, опубликованное на внутреннем форуме Meta.

Как отметил вице-директор, компания уточняет свою позицию, чтобы она не могла быть интерпретирована как оправдывающая насилие против "русских в целом".

"Поэтому для устранения любой двусмысленности мы еще больше сужаем рамки наших директив, чтобы четко указать, что мы не разрешаем призывы к смерти главы государства на наших платформах", – подчеркнул Клегг.

Ранее Роскомнадзор внес соцсеть Instagram в официальный реестр ресурсов, к которым ограничивается доступ на территории России.

Решение о блокировке было принято из-за снятия запретов в Facebook и Instagram на призывы к насилию против российских военных. При этом представитель Meta Энди Стоун подчеркнул, что призывы не распространяются на гражданское население России.

В то же время по данному факту Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

