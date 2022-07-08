Людмилу Штейн оштрафовали на 50 тысяч по делу о дискредитации ВС РФ

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Людмилу Штейн, участницу Pussy Riot, обязали выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ. Об этом сообщает Interfax.ru со ссылкой на Останкинский суд Москвы.

"Штейн назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей", – рассказали в суде о принятом решении.

Отмечается, что Штейн публично попыталась подорвать доверие к российской армии в своих соцсетях.

Ранее суд оштрафовал на 85 тысяч рублей бывшего мэра Екатеринбурга по административному протоколу о неуважении к власти в лице главы МИД РФ Сергея Лаврова. Причиной судебного разбирательства стала публикация в социальных сетях Ройзмана, где он грубо высказался об органах власти в России и министре иностранных дел Сергее Лаврове.

Защитник экс-мэра Юлия Федотова запросила отвод судьи, который ранее уже принимал решение об административном аресте экс-главы Екатеринбурга, но суд ходатайство отклонил. Также юрист попросила закрыть производство, поскольку, по ее мнению, протокол был составлен с нарушениями, но и это ходатайство отклонили.