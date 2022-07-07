Столичный суд оштрафовал главу Якиманки за дискредитацию ВС РФ

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Таганский районный суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей главу муниципального округа Якиманка Андрея Морева за дискредитацию Вооруженных сил России.

Как уточнила РИА Новости пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук, Морев был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ.

Ранее глава Красносельского муниципального округа Елена Котеночкина была объявлена в международный розыск в рамках уголовного дела о распространении фейков о российской армии.

Также сообщалось, что Черемушкинский суд Москвы по ходатайству следствия арестовал адвоката Дмитрия Талантова, который защищал советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, до 21 августа. Он обвиняется в распространении ложной информации о Вооруженных силах России.

