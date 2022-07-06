Суд утвердил третий штраф Ройзману за дискредитацию ВС РФ

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Свердловский областной суд отклонил жалобу защитника экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана на третий штраф по административному протоколу о дискредитации Вооруженных сил РФ, сообщает РИА Новости.

В марте и апреле Октябрьский районный суд уральской столицы три раза оштрафовал экс-главу на 50 тысяч рублей по разным протоколам полиции.

Защита чиновника обжаловала решение о штрафах, однако областной суд оставил постановление суда первой инстанции без изменений.

Ранее суд оштрафовал на 85 тысяч рублей бывшего мэра Екатеринбурна по административному протоколу о неуважении к власти в лице главы МИД РФ Сергея Лаврова. Причиной судебного разбирательства стала публикация в социальных сетях Ройзмана, где он грубо высказался об органах власти в России и министре иностранных дел Сергее Лаврове.

Защитник экс-мэра Юлия Федотова запросила отвод судьи, который ранее уже принимал решение об административном аресте экс-главы Екатеринбурга, но суд ходатайство отклонил. Также юрист попросила закрыть производство, поскольку, по ее мнению, протокол был составлен с нарушениями, но и это ходатайство отклонили.

