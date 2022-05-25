Суд оштрафовал экс-мэра Екатеринбурга за неуважение к Лаврову

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Октябрьский районный суд Екатеринбурга оштрафовал на 85 тысяч рублей бывшего мэра города Евгения Ройзмана по административному протоколу о неуважении к власти в лице главы МИД РФ Сергея Лаврова, сообщает РИА Новости.

Причиной судебного разбирательства стала публикация в социальных сетях Ройзмана, где он грубо высказался об органах власти в России и министре иностранных дел Сергее Лаврове.

Защитник экс-мэра Юлия Федотова запросила отвод судье, который ранее уже принимал решение об административном аресте экс-главы Екатеринбурга, но судья ходатайство отклонил. Также юрист попросила закрыть производство, поскольку, по ее мнению, протокол был составлен с нарушениями. Это ходатайство также отклонили.

В итоге судья признал Ройзмана виновным и назначил ему административное наказание в виде штрафа.

Ранее суд постановил признать экс-чиновника виновным и назначить ему наказание в виде административного ареста на сутки за участие в несанкционированных акциях 31 января и 21 апреля. Кроме того, Ройзману назначили 30 часов общественных работ.

Сперва был назначен арест на девять суток, однако позже Свердловский областной суд снизил срок ареста экс-мэру Екатеринбурга до одних суток по результатам рассмотрения двух жалоб защиты.