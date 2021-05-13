Суд изменил наказание экс-мэру Екатеринбурга Ройзману

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Свердловский областной суд снизил срок ареста экс-мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману до одних суток по результатам рассмотрения двух жалоб по делам об организации незаконных акций 31 января и 21 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

По словам адвоката бюро "Бельянский и партнеры" Алексея Екимова, который представляет интересы задержанного, Ройзман должен выйти на свободу уже в четверг.

Ранее суд постановил признать экс-чиновника виновным и назначить ему наказание в виде административного ареста на девять суток. Кроме того, Ройзману назначили 30 часов общественных работ за участие в несанкционированной акции 21 апреля.

В Генпрокуратуре заявили об ответственности за призывы к участию в незаконных акциях. Также в ведомстве напомнили, что данные призывы могут повлечь за собой наказание вплоть до административного ареста.

Помимо этого, в России предложили ограничить места проведения митингов. Сообщалось, что публичные акции могут быть организованы в любых местах в соответствии с действующим законодательством, однако в случаях, когда акции проходят на оживленных улицах и площадях, это может ограничивать передвижение и деятельность тысяч граждан.