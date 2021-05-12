Суд арестовал экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана за организацию незаконной акции

16:17
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
Экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана арестовали за организацию несанкционированной акции 31 января. Решение принял Октябрьский районный суд города, сообщает ТАСС.
"Суд постановил Ройзмана признать виновным и назначить ему наказание в виде административного ареста на срок девять суток", – сказал судья.
При этом Ройзман свою вину не признал.
Также девять суток ареста Ройзман получил по делу об организации несанкционированной акции 21 апреля. Сроки административных арестов, назначенных по разным делам, не суммируются. Они будут исчисляться одновременно.
Кроме того, экс-мэру назначили 30 часов общественных работ за участие в несанкционированной акции 21 апреля.
Ранее в Генпрокуратуре заявили об ответственности за призывы к участию в незаконных акциях. Также в ведомстве напомнили, что данные призывы могут повлечь за собой наказание вплоть до административного ареста.
Помимо этого, в России предложили ограничить места проведения митингов. Сообщалось, что публичные акции могут быть организованы в любых местах в соответствии с действующим законодательством, однако в случаях, когда акции проходят на оживленных улицах и площадях, это может ограничивать передвижение и деятельность тысяч граждан.
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