В России предложили ограничить места проведения митингов

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Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов внес в МВД предложение определить площадки, предназначенные для проведения митингов. Об этом сообщает RT.

В своем письме на имя главы МВД Владимира Колокольцева он отметил, что публичные акции могут быть организованы в любых местах в соответствии с законом.

Однако в случаях, когда акции проходят на оживленных улицах и площадях, это ограничивает передвижение и деятельность тысяч граждан, пользующихся этими локациями, а также бизнеса – ресторанов и магазинов, которые могут понести финансовые убытки из-за ограничения доступа в здания.

Орлов считает, что данную проблему возможно решить определением специальных площадок для проведения акций. Он также отметил, что за органами исполнительной власти останется право организовывать публичные мероприятия в любых пригодных местах.

"В связи с этим прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в статью 8 ФЗ, а именно установить, что публичное мероприятие может проводиться в любых пригодных для данных целей местах в случае, если организатором мероприятия выступает федеральный, региональный или муниципальный орган исполнительной власти", – написал Орлов в обращении.

Ранее в Госдуме предложили ввести административную ответственность за использование флагов РФ на незаконных акциях. Предлагалось наказывать за такое действие штрафами, аналогичными тем, что применяются за нарушение порядка официального использования государственных символов, – от 2 до 3 тысяч рублей для физических лиц и от 100 до 150 тысяч рублей для юридических лиц.