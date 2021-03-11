В ОП предложили регистрировать блогеров, которые освещают митинги

Фото: ТАСС/URA.RU/Анастасия Яковлева
Блогеры, которые хотят освещать митинги, должны регистрироваться, а соответствующий реестр должен вести Роскомнадзор, заявил первый зампредседателя комиссии Общественной палаты по СМИ, гендиректор телеканала "Санкт-Петербург" Александр Малькевич.
"При освещении митингов мы однозначно выступаем за то, что должен быть реестр зарегистрированных блогеров", – рассказал Малькевич РИА Новости.
По его словам, ОП готова оказать поддержку в ведении такого реестра.
Малькевич отметил, что нужно приравнять крупных блогеров к СМИ.
"Потому что у нас сплошь и рядом идут сообщения о том, что кого-то задержали, кого-то не пустили, а потом оказывается, что это журналист интернет-СМИ, которое не зарегистрировано. От этого возникает огромное количество конфликтов", – добавил он.
Ранее в Госдуме предложили создать Кодекс блогера. С таким заявлением выступил глава комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин. По его словам, блогеры должны нести гражданскую и административную ответственность, так как они являются гражданами России и оказывают значительное влияние на общественное мнение.
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