В ОП предложили регистрировать блогеров, которые освещают митинги

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Блогеры, которые хотят освещать митинги, должны регистрироваться, а соответствующий реестр должен вести Роскомнадзор, заявил первый зампредседателя комиссии Общественной палаты по СМИ, гендиректор телеканала "Санкт-Петербург" Александр Малькевич.

"При освещении митингов мы однозначно выступаем за то, что должен быть реестр зарегистрированных блогеров", – рассказал Малькевич РИА Новости.

По его словам, ОП готова оказать поддержку в ведении такого реестра.

Малькевич отметил, что нужно приравнять крупных блогеров к СМИ.

"Потому что у нас сплошь и рядом идут сообщения о том, что кого-то задержали, кого-то не пустили, а потом оказывается, что это журналист интернет-СМИ, которое не зарегистрировано. От этого возникает огромное количество конфликтов", – добавил он.

Ранее в Госдуме предложили создать Кодекс блогера. С таким заявлением выступил глава комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин. По его словам, блогеры должны нести гражданскую и административную ответственность, так как они являются гражданами России и оказывают значительное влияние на общественное мнение.