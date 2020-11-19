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Общество

12:56

В Госдуме предложили создать Кодекс блогера

общество

Фото: depositphotos/Deliris

В Госдуме предложили создать Кодекс блогера. С таким заявлением выступил глава комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что представители власти и медийные личности должны работать сообща. Пайкин предложил создать документ и совместно его утвердить.

"Мы законодательный орган и можем быть тем буфером, который может быть между исполнительной властью и вами", – пояснил депутат.

По словам Пайкина, блогеры должны нести гражданскую и административную ответственность, так как они являются гражданами России и оказывают значительное влияние на общественное мнение. Депутат отметил, что сегодня в Рунете около 200 тысяч блогеров, почти у 800 из них – более миллиона подписчиков.

Ранее стало известно, что популярная блогер Анастасия Ивлеева за три месяца вождения Lamborghini Aventador совершила нарушений на дорогах на сумму свыше 170 тысяч рублей. Ей пришло 152 штрафа.

Настя Ивлеева получила 152 штрафа за 3 месяца вождения Lamborghini

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