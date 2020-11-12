Ивлеева за три месяца вождения Lamborghini получила 152 штрафа

Фото: instagram.com/nastyaivleeva

За три месяца вождения Lamborghini Aventador блогер Анастасия Ивлеева совершила нарушений на дорогах на сумму свыше 170 тысяч рублей. Звезде пришло 152 штрафа, о чем свидетельствуют данные из базы ГИБДД.

Отмечается, что за большинство нарушений Ивлеева заплатила: она погасила сумму в 160 тысяч рублей. Еще 10 штрафов на 11 с лишним тысяч рублей остаются непогашенными.

Основными причинами для взысканий являлись превышение скорости и повторное превышение скорости, непредоставление преимущества другим участникам движения и несоблюдение требований дорожных знаков или разметки. При этом участником ДТП артистка не была.

Ранее сообщалось, что Анастасию Ивлееву укусила муха цеце. Инцидент произошел на съемках программы "Орел и решка" в Африке. У девушки началась сыпь. После принятия лекарства она начала уменьшаться. При этом гид, сопровождавший съемочную группу, заявил, что укус данного вида не опасен для человека.

