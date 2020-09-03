На Ивлееву завели дело из-за рекламы в видео

Фото: instagram.com/_agentgirl_

Блогер Настя Ивлеева стала фигуранткой дела о незаконной рекламе алкоголя. Об этом сообщатся на сайте Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Ленинградской области.

Поводом для проверки стало видео на YouTube от октября 2019 года.

"В видеоролике продемонстрирован процесс приготовления алкогольного коктейля. Рекламируемый вермут повернут этикеткой к зрителям, а ракурс позволяет однозначно идентифицировать продукт", – указали в ведомстве.

При этом специалисты обратили внимание на то, что в кадре также появляется брендированный бокал, а название марки тоника, который используется в напитке, скрыто.

"В данном видеоролике рекламный объект отчетливо выделен из ряда других, к нему обращено внимание зрителей, что побуждает неопределенный круг лиц, среди которых распространялась реклама, обратиться за приобретением товара", – подчеркнул врио заместителя руководителя Ленинградского УФАС России Александр Евлампиев.

В ФАС напомнили, что действующее законодательство запрещает рекламу спиртных напитков в Сети.

В июле 2020 года фанаты обвинили Настю Иевлееву в подражании Ольге Бузовой.

