Стали известны доходы популярных российских блогеров

Стали известны подробности о заработках популярных российских блогеров – данными делится сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на Forbes и Российский исследовательский центр блогеров.
Возглавляет рейтинг Валентин Петухов, который ведет YouTube-канал о технологиях и гаджетах Wylsacom, – за год он заработал 173 миллиона рублей. На втором месте расположился журналист Юрий Дудь с доходом порядка 90 миллионов рублей. Замыкает топ-3 вайнер Настя Ивлеева – ее AgentShow за год принесло 57,7 миллиона рублей дохода. Вместе с тем на рекламе в Instagram Ивлеева зарабатывает еще около 10–25 миллионов ежегодно.
Также среди лидеров значатся Oblomoff (52,5 миллиона рублей), Ида Галич (51 миллион) и Макс +100500 (44,9 миллиона).
Ранее сообщалось о новом способе заработка, который нашла блогер Елена Филитович, несколько лет назад приехавшая в столицу из Иркутска. Ее покупки оплачивают незнакомые мужчины, которых она просто просит об этом и ничего не дает взамен, кроме комплиментов. Женщина утверждает, что может научить этому и других женщин. Ее ролики уже собрали множество возмущенных комментариев.
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