В Сети обсуждают блогера, которая учит женщин жить за счет мужчин

Поделиться в социальных сетях:
Действительно ли блогер зарабатывает на комплиментах
Новый способ заработка нашла блогер Елена Филитович, несколько лет назад приехавшая в столицу из Иркутска. Ее покупки оплачивают незнакомые мужчины, которых она просто просит об этом и ничего не дает взамен кроме комплиментов. Женщина утверждает, что может научить этому и других женщин. Ее ролики уже собрали множество возмущенных комментариев.
На Instagram-аккаунт девушки подписаны три тысячи пользователей. В описании профиля указано, что Елена – "тренер позитивной психологии для женщин".
Блогер рассказывает, что "развод" незнакомых мужчин на различные покупки в первое время был способом выживания в большом городе.
"От незнакомых мужчин можно было получить в 10 раз больше, чем я зарабатывала. Муж деньги то приносил, то нет. Брак перестал иметь смысл. Сейчас я в отношениях, они свободные. Когда я сказала своему мужчине, что меня покажут по телевизору, то он сказал мне: "Ты можешь хоть голая по Москве ходить, главное, чтобы моя любимая задница была в моей постели три раза в неделю", – рассказывает девушка.
Корреспондент телеканала Москва 24 отправился с блогером в супермаркет, чтобы узнать – работает ли ее технология. Один из мужчин у банкомата согласился подарить новой знакомой две тысячи рублей на автомойку. На этом девушка не успокоилась и продолжала рассказывать всем проходящим мужчинам о своих материальных проблемах. В продуктовом магазине ее покупки оплатил еще один молодой человек.
"Ты такой молодой и брутальный. Если бы я была твоей ровесницей, я бы вышла за тебя замуж", – сделала комплимент героиня сюжета.
Красивую жизнь Елены Филитович многие женщины не одобряют. Особенно возмущены феминистки.
"Женщины не должны становиться обузой. Женщины не должны просить или упрашивать кого-то купить продукты. Так быть не должно, нам не нужно возвращаться в прошлые века, когда женщина не была самостоятельной, когда за нее все делал мужчина", – возмущается активистка Анастасия Глушкова.
Ранее 63-летний москвич, маркетолог и лидер движения slow food в России Виктор Майклсон решил подсказать, как себя вести в эпоху женской независимости.
Поделиться в социальных сетях:
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: