В Сети обсуждают блогера, которая учит женщин жить за счет мужчин

Действительно ли блогер зарабатывает на комплиментах

Новый способ заработка нашла блогер Елена Филитович, несколько лет назад приехавшая в столицу из Иркутска. Ее покупки оплачивают незнакомые мужчины, которых она просто просит об этом и ничего не дает взамен кроме комплиментов. Женщина утверждает, что может научить этому и других женщин. Ее ролики уже собрали множество возмущенных комментариев.

На Instagram-аккаунт девушки подписаны три тысячи пользователей. В описании профиля указано, что Елена – "тренер позитивной психологии для женщин".

Блогер рассказывает, что "развод" незнакомых мужчин на различные покупки в первое время был способом выживания в большом городе.

"От незнакомых мужчин можно было получить в 10 раз больше, чем я зарабатывала. Муж деньги то приносил, то нет. Брак перестал иметь смысл. Сейчас я в отношениях, они свободные. Когда я сказала своему мужчине, что меня покажут по телевизору, то он сказал мне: "Ты можешь хоть голая по Москве ходить, главное, чтобы моя любимая задница была в моей постели три раза в неделю", – рассказывает девушка.

Корреспондент телеканала Москва 24 отправился с блогером в супермаркет, чтобы узнать – работает ли ее технология. Один из мужчин у банкомата согласился подарить новой знакомой две тысячи рублей на автомойку. На этом девушка не успокоилась и продолжала рассказывать всем проходящим мужчинам о своих материальных проблемах. В продуктовом магазине ее покупки оплатил еще один молодой человек.

"Ты такой молодой и брутальный. Если бы я была твоей ровесницей, я бы вышла за тебя замуж", – сделала комплимент героиня сюжета.

Красивую жизнь Елены Филитович многие женщины не одобряют. Особенно возмущены феминистки.

"Женщины не должны становиться обузой. Женщины не должны просить или упрашивать кого-то купить продукты. Так быть не должно, нам не нужно возвращаться в прошлые века, когда женщина не была самостоятельной, когда за нее все делал мужчина", – возмущается активистка Анастасия Глушкова.



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