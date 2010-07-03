Рекламируемая блогерами "чудо-сыворотка" оказалась некачественной

10:43
10:43
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Пользователи Instagram готовят иск против производителя раскрученной сыворотки от прыщей. Средство активно рекламировали популярные блогеры – до тех пор, пока в Сети не появился разоблачительный ролик. Химики и фармацевты проверили состав "чудо-сыворотки" и обнаружили антибиотик в якобы натуральном косметическом средстве, передает телеканал Москва 24.
Многие пользователи воспринимали рассказы знаменитых блогеров о якобы очень эффективном средстве от прыщей не как рекламу, а как настоящий отзыв авторитетного человека, который попробовал все на себе. Послушавшись совета, некоторые сразу покупали полный курс для борьбы с акне за пять тысяч рублей.
Как рассказал покупатель из Краснодара Владимир Смирнов, после нанесения сыворотки он почувствовал сильное жжение. "Когда я умывался, мне было очень больно. У меня все покраснело, и в дальнейшем были ожоги", – отметил мужчина. Были и положительные отзывы, однако многие утверждали, что кожа не только покраснела и высохла, но и прыщей, вопреки ожиданиям, стало больше.
Автор YouTube-канала о потребительских расследованиях Екатерина Коносова решила провести свою проверку. "Мы купили эту сыворотку в запечатанном виде, сдали ее на экспертизу. Через три недели пришел результат: в сыворотке обнаружен антибиотик – тетрациклин", – пояснила блогер. Она также отметила "полное несоответствие составу", так как заявленных на этикетке ингредиентов в средстве не обнаружилось.
Как напомнил косметолог Астрид Овеян, антибиотики можно принимать только под контролем врача. По его словам, "антибиотик имеет очень капризный характер" и может вызвать побочные эффекты, например, раздражение на поверхности кожи. "В нашей стране использование антибиотиков в декоративной косметике незаконно. Использование антибиотиков возможно, только если это лекарственный препарат и распространяется он через аптечные сети", – подчеркнула юрист Софья Жалялова. Она предупредила, что "за распространение лекарственных препаратов с антибиотиками без разрешений и лицензии грозит вплоть до уголовной ответственности".
Основатель компании-производителя Fem Fatal Александр Потапов в свою очередь заявил, что результатам блогерского расследования не верит, а его косметика – натуральная. "В любом случае будем обращаться в суд и проводить независимую экспертизу, в нашей косметике нет антибиотиков", – заверил он. Между тем интернет-пользователи, которые считают себя пострадавшими, планируют подать коллективный иск в суд. К нему присоединились уже 250 человек.
Ранее сообщалось, что полиция пресекла производство поддельной косметики в столице. Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали подпольный цех на Дмитровском шоссе, где производили косметику под видом популярных торговых марок. При обысках обнаружили 24 станка по фасовке и упаковке подделок. Изъято свыше 15 тысяч товаров.
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