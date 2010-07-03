Lush уйдет из соцсетей после скандала с российской "блогеркой"

Британская косметическая компания Lush решила отказаться от использования ряда социальных сетей. В компании заявили, что хотят наладить реальную связь с клиентами.

"Мы устали бороться с алгоритмами и не хотим платить за появление в вашей ленте новостей. Это не конец, это начало чего-то нового", – говорится в посте Lush в Instagram.

Генеральный директор Lush Russia Дмитрий Азаров в беседе с РБК отметил, что речь идет о закрытии некоторых страниц компании в соцсетях Великобритании. На рынках других стран изменений не ожидается.

В конце марта компания Lush оказалась в центре скандала в России. Активистка феминистического движения Белла Рапопорт обвинила компанию в хамстве. Дело в том, что Lush не предоставило ей бесплатный набор косметики.

Рапопорт сама рассказала о конфликте с компанией, однако пользователи вступились за Lush, а не фемактивистку.

Вместе с тем за Рапопрт вступилась известная телеведущая Ксения Собчак. Она пообещала, что перестанет "покупать бомбочки Lush" до тех пор, пока не уволят сотрудника SMM-службы компании.

Реакция пользователей соцсетей была негативная. Они обвинили Собчак в заигрывании с фемдвижением. Собчак якобы не разобралась в том, что она не разобралась в ситуации,а именно, в неадекватной реакции Рапопорт на отказ компании в предоставлении бесплатных услуг.