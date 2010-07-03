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14:50

Муждабаев стал лидером "Рейтинга травли" российских медиаперсон

общество

14:50

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Фото: youtube.com/Айдер Муждабаев

Журналист Айдер Муждабаев, телеведущие Ольга Скабеева и Дмитрий Киселев возглавили еженедельный "Рейтинг травли" медиаперсон. Исследование провела специализирующаяся на мониторинге социальных медиа компания "Крибрум" по просьбе RT.

Фигурантами списка стали публичные журналисты и блогеры, в адрес которых чаще всего тиражировались негативные высказывания в сетевых СМИ и блогосфере.

В десятку медийных лиц, которые подвергались травле, также попали Ксения Собчак, Аркадий Бабченко, Юрий Дудь, Владимир Соловьев, Илья Варламов и Андрей Малахов.

Бывший заместитель главного редактора "МК" Муждабаев, перебравшийся на Украину, подвергся критике после его поста в социальной сети с призывом расстреливать тех, кто голосовал на выборах за Владимира Зеленского.

Поводом для травли Скабеевой послужило шутливое заявление о намерении участвовать в выборах президента Украины. Причина травли Киселева – высказывание в программе "Вести недели" о том, что "репрессивное мышление" является частью российской культуры.

Лидерами "Рейтинга травли" на прошлой неделе стали Божена Рынска, которая возмутила пользователей Сети своим интервью об отношениях с Игорем Малашенко. На втором месте расположилась "блогерка" Белла Рапопорт. Критика в ее в адрес связана с конфликтом с Lush.

общество

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