Опубликован второй выпуск "Рейтинга травли" медиаперсон

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Телеканал RT опубликовал второй выпуск "Рейтинга травли" — списка медиаперсон, подвергавшийся критике в период с 22 по 28 марта. Он был составлен специалистами компании "Крибрум".

Первое место заняла Божена Рынска. Пользователей возмутило ее интервью в рамках YouTube-шоу Ксении Собчак, в котором она рассказала об отношениях с Игорем Малашенко.

На втором месте расположилась "блогерка" Белла Рапопорт. Критика в ее в адрес связана с конфликтом с Lush. Фемактивистка обвинила компанию в хамстве, поскольку ей отказали в бесплатном наборе косметики.

В тройку вошла журналистка Ольга Скабеева. Пользователи не оценили ее шуточный видеоролик об участии в выборах президента Украины.

Также в рейтинг попали Владимир Соловьев, Андрей Малахов, Юрий Дудь, Ксения Собчак, Аркадий Бабченко, Илья Варламов и Владимир Познер.

Из списка исчезли главный редактор RT Маргарита Симоньян и главред радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.

