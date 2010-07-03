Эксперт высказался о "Рейтинге травли" медиаперсон

Статистику вроде "Рейтинга травли" медиаперсон, составленного компанией "Крибрум", ведут не только в российских медиа и СМИ. Об этом заявил политический аналитик международной организации CIS-EMO Станислав Бышок, передает RT.
По словам эксперта, есть фундаментальная и ситуативная линии. Например, блогер Белла Рапопорт не особо известна: большинство пользователей узнали о ней всего неделю назад.
"Что касается Скабеевой (Ольга Скабеева, ведущая политического ток-шоу "60 минут". – Прим.ред.), Симоньян (Маргарита Симоньян, главред RT. – Прим.ред.) и остальных деятелей СМИ, то это фундаментальные фигуры. Это люди, которые были известны годами", – пояснил Бышок, уточнив, что в соцсетях чаще встречаются отрицательные комментарии.
По словам аналитика, в случае с упомянутыми журналистками государственных телеканалов негатив часто идет не к ним персонально.
"Скабееву, например, не любят те, кто просто не смотрит телевизор и не видит ее программ. <...> Ты либо получаешь информацию из соцсетей и специфически воспринимаешь телевизионную информацию, либо смотришь телевизор и не реагируешь негативно на ведущих", – пояснил эксперт.
Травить Беллу Рапопрт в Сети начали после ее слов о невежливом отказе косметического бренда прислать ей бесплатный набор на обзор. Москва 24 разобралась, из-за чего разгорелся скандал и чем он может закончиться.
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