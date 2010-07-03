Блогерку оскорбил отказ магазина прислать косметику на обзор

Блогерка обиделась на бренд за то, что ей отказали в сотрудничестве

Феминистка Белла Рапопорт, которая называет себя блогеркой, стала объектом сетевой травли, когда рассказала об отказе популярного бренда прислать ей бесплатную косметику на обзор. Об этом сообщает телеканал Москва 24.

Девушка сама пыталась договориться о сотрудничестве, но представители магазина заявили, что им это неинтересно. Такой ответ Белле показался невежливым. По ее мнению, бренд мог более аккуратно сообщить, что работает с большим количеством подписчиков.

Расценки на Instagram-рынке зависят от востребованности блога, говорят эксперты. К примеру, обладатель 15 тысяч подписчиков может рассчитывать на 20 тысяч рублей за один рекламный пост. А тот, чьи записи читают 300 тысяч человек, за рекламу может просить 50 тысяч рублей. А блогерам-миллионникам за один пост платят от 150 по 300 тысяч рублей.

По словам PR-специалиста, продюсера Романа Ирбиса, стоимость рекламы у звезд зависит от их популярности.

"Сергей Зверев готов у себя за 30 тысяч разместить все что угодно, а за 50 тысяч он еще и придет к вам на вечеринку. А если это топовый персонаж, как Ольга Бузова, пост будет где-то 200–300 тысяч рублей", – пояснил Ирбис.

Высокую стоимость рекламных постов блогеры оправдывают большими затратами на одну фотографию. Нередко над снимком, помимо блогера и фотографа, трудятся визажист, стилист и продюсер. Отдельного внимания требуют обработка фото и написание текста, который должен быть понятным и легким.

История феминистки Беллы Рапопорт и бренда косметики Lush породила в Рунете новый мем. Пользователи соцсетей и даже крупные бренды начали придумывать свои версии ключевого сообщения.

Здравствуйте, Владимир Владимирович! Я блогерка. Я бы хотела получить какой-нибудь губернаторский пост и рассказать о нем в сторис. — Кристина Потупчик (@KrisPotupchik) 20 марта 2019 г.

Фото: Twitter

Сразу хотим предупредить всех блогеров и блогерок, что у нас никаких наборов нет. — Aviasales.ru (@aviasales) 20 марта 2019 г.