Блогерку оскорбил отказ магазина прислать косметику на обзор

Блогерка обиделась на бренд за то, что ей отказали в сотрудничестве
Феминистка Белла Рапопорт, которая называет себя блогеркой, стала объектом сетевой травли, когда рассказала об отказе популярного бренда прислать ей бесплатную косметику на обзор. Об этом сообщает телеканал Москва 24.
Девушка сама пыталась договориться о сотрудничестве, но представители магазина заявили, что им это неинтересно. Такой ответ Белле показался невежливым. По ее мнению, бренд мог более аккуратно сообщить, что работает с большим количеством подписчиков.
Расценки на Instagram-рынке зависят от востребованности блога, говорят эксперты. К примеру, обладатель 15 тысяч подписчиков может рассчитывать на 20 тысяч рублей за один рекламный пост. А тот, чьи записи читают 300 тысяч человек, за рекламу может просить 50 тысяч рублей. А блогерам-миллионникам за один пост платят от 150 по 300 тысяч рублей.
По словам PR-специалиста, продюсера Романа Ирбиса, стоимость рекламы у звезд зависит от их популярности.
"Сергей Зверев готов у себя за 30 тысяч разместить все что угодно, а за 50 тысяч он еще и придет к вам на вечеринку. А если это топовый персонаж, как Ольга Бузова, пост будет где-то 200–300 тысяч рублей", – пояснил Ирбис.
Высокую стоимость рекламных постов блогеры оправдывают большими затратами на одну фотографию. Нередко над снимком, помимо блогера и фотографа, трудятся визажист, стилист и продюсер. Отдельного внимания требуют обработка фото и написание текста, который должен быть понятным и легким.
История феминистки Беллы Рапопорт и бренда косметики Lush породила в Рунете новый мем. Пользователи соцсетей и даже крупные бренды начали придумывать свои версии ключевого сообщения.
Здравствуйте, Владимир Владимирович! Я блогерка. Я бы хотела получить какой-нибудь губернаторский пост и рассказать о нем в сторис.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.