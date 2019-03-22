Чем может закончиться противостояние блогерки с Lush

Скандал с феминисткой и блогеркой Беллой Рапопорт, рассказавшей в Instagram об отказе популярного бренда Lush прислать ей бесплатную косметику на обзор, набирает оборот. Сама блогерка заявляет, что после этого поста стала объектом сетевой травли. А ее единомышленники пишут жалобы бренду с требованием уволить SMM-менеджера, сообщившего Рапопорт об отказе сотрудничать. 22 марта в сети появилась информация о том, что сотрудницу Lush действительно уволили. Однако в самой компании это не подтвердили. Разбираемся, с чего начался скандал и чем он может закончиться.

Фото: facebook.com/Белла Рапопорт

"Хамский" ответ

Феминистка Белла Рапопорт, которая называет себя блогеркой, обратилась в социальной сети "Инстаграм" к известному бренду косметики Lush.

Девушка сама пыталась договориться о сотрудничестве, но представители магазина заявили, что им это неинтересно. Такой ответ Белле показался невежливым. По ее мнению, бренд мог более аккуратно сообщить, что работает с блогерами с большим количеством подписчиков.



Белла Рапопорт блогерка Здравствуйте. Я блогерка. Я бы хотела получить какой-нибудь набор и рассказать о нем в сторис.



представитель бренда Lush Спасибо за ваше обращение. К сожалению, нам не интересно.

Расценки на Instagram-рынке зависят от востребованности блога. К примеру, обладатель 15 тысяч подписчиков может рассчитывать на 20 тысяч рублей за один рекламный пост. А тот, чьи записи читают 300 тысяч человек, за рекламу может просить 50 тысяч рублей. Блогерам-миллионникам за один пост могут заплатить от 150 по 300 тысяч рублей.

Расценки на Instagram-рынке зависят от востребованности блога. К примеру, обладатель 15 тысяч подписчиков может рассчитывать на 20 тысяч рублей за один рекламный пост. А тот, чьи записи читают 300 тысяч человек, за рекламу может просить 50 тысяч рублей. Блогерам-миллионникам за один пост могут заплатить от 150 по 300 тысяч рублей.

После публикации на блогерку подписались несколько тысяч человек меньше чем за сутки, также многие пользователи завалили Рапопорт личными сообщениями со спамом в защиту бренда. После этого аккаунт фемактивистка все-таки закрыла.

Мемы и увольнения

История Рапопорт и бренда косметики Lush породила в Рунете новый мем. Пользователи соцсетей и даже крупные бренды начали придумывать свои версии ключевого сообщения.

Фото: Twitter

Подключились к интернет-флешмобу и некоторые известные компании. Например, компания мужской косметики решила подарить блогерке набор для бритья. В свою очередь, Ксения Собчак захотела поддержать блогерку и написала в своем Telegram-канале, что из-за скандала перестанет покупать бомбочки для ванны, пока Lush не уволит "горе-пиарщицу". Позднее в социальных сетях появились сообщения о том, что из-за ситуации с Рапопорт действительно была уволена SMM-менеджер Lush. Однако в беседе с Москвой 24 представитель компании опровергла информацию.



Оксана Чернова PR-менеджер Lush Нет, никто не уволен. Все работают в прежнем режиме, ничего не поменялось.

"Через пару дней забудется"?

Член "Российской гильдии маркетологов" Николай Григорьев считает, что косметическая компания вправе проводить рекламный маркетинг на своих условиях.

Фото: facebook.com/Белла Рапопорт

"Я не очень хорошо понимаю, почему производители косметики должны блогерке что бы то ни было бесплатно предоставлять, равно как и всем другим. Они имеют право сами определять амбассадоров бренда, они это сами выбирают. Если их попросила бы, к примеру, Анжелина Джоли, я думаю, что они могли бы фуру отправят со своими косметическими средствами", – пояснил эксперт.

По его мнению, такой ажиотаж вокруг всей этой истории скоро пропадет.

"В чем собственно хайп, я не очень понимаю. Он даже вторичен, потому что, насколько я слышал, другие представители феминистического движения обвинили блогерку Рапопорт в том, что она подобными запросами дискредитирует их движение", – добавил он.



Николай Григорьев член "Российской гильдии маркетологов" Эта история ни к чему не приведет, через пару дней вся эта буря в стакане забудется.

Григорьев добавил, что сегодня некоторые люди, причисляющие себя к феминистическому движению, таким образом хотят просто выделиться из толпы.

"Важно, что к нам из Америки пришел неофеминизм, потому что он мало чем напоминает то, с чего начинали суфражистки – борьбу за равноправие женщин, которая была крайне благородной. Во что она теперь вылилась, мне судить трудно. Определенная часть молодежи, на мой взгляд, это воспринимает как моду и возможность выделиться, если по-другому не получается", – заключил собеседник Москвы 24.