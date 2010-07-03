Коллеги и родственники простились с журналистом Малашенко

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Церемония прощания с журналистом Игорем Малашенко завершилась на Троекуровском кладбище Москвы, передает Агентство "Москва".

Проститься с Малашенко пришли его друзья и коллеги, в том числе бизнесмен Петр Авен, журналисты Павел Лобков, Андрей Красовский, Сергей Бунтман, Анна Качкаева, телепродюсер Этери Левиева, адвокат медиаменеджера Малькольм Тауб, а также вдова Божена Рынска и дочь медиаменеджера Елизавета Малашенко. Игоря Малашенко похоронят на 17 участке Троекуровского кладбища.

Журналист скончался в Испании 25 февраля в возрасте 64 лет. В предварительном отчете о вскрытии сообщалось, что причиной смерти стало самоубийство. Экспертиза не обнаружила криминальной составляющей в смерти журналиста.

Малашенко родился в 1954 году. Окончил философский факультет МГУ.

Он был одним из создателей телекомпании НТВ, занимал посты генерального директора РГТРК "Останкино" и ТОО "Телекомпания "НТВ". В 1996 году стал одним из руководителей избирательной кампании первого президента РФ Бориса Ельцина. В 2018 году Малашенко возглавил штаб телеведущей Ксении Собчак на выборах президента.