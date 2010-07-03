Коллеги и родственники простились с журналистом Малашенко

Церемония прощания с журналистом Игорем Малашенко завершилась на Троекуровском кладбище Москвы, передает Агентство "Москва".
Проститься с Малашенко пришли его друзья и коллеги, в том числе бизнесмен Петр Авен, журналисты Павел Лобков, Андрей Красовский, Сергей Бунтман, Анна Качкаева, телепродюсер Этери Левиева, адвокат медиаменеджера Малькольм Тауб, а также вдова Божена Рынска и дочь медиаменеджера Елизавета Малашенко. Игоря Малашенко похоронят на 17 участке Троекуровского кладбища.
Журналист скончался в Испании 25 февраля в возрасте 64 лет. В предварительном отчете о вскрытии сообщалось, что причиной смерти стало самоубийство. Экспертиза не обнаружила криминальной составляющей в смерти журналиста.
Малашенко родился в 1954 году. Окончил философский факультет МГУ.
Он был одним из создателей телекомпании НТВ, занимал посты генерального директора РГТРК "Останкино" и ТОО "Телекомпания "НТВ". В 1996 году стал одним из руководителей избирательной кампании первого президента РФ Бориса Ельцина. В 2018 году Малашенко возглавил штаб телеведущей Ксении Собчак на выборах президента.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.