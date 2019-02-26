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16:23

Вскрытие показало причины смерти Малашенко

утраты

16:23

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Криминальных признаков в смерти сооснователя НТВ Игоря Малашенко нет, сообщает РИА Новости. Вскрытие подтвердило, что он покончил жизнь самоубийством.

Аутопсию провели 26 февраля, итоговый доклад о ее результатах будет примерно через месяц. Сейчас дело находится на рассмотрении следственного суда №2 муниципалитета Сан-Роке.

25 февраля в СМИ появились сообщения о смерти российского политолога, тележурналиста и одного из создателей телеканала НТВ Игоря Малашенко. Он скончался в Испании на 64-м году жизни.

Журналист Тимур Валеев подтвердил сообщение о смерти Малашенко. По его словам, все произошло в доме политтехнолога во время отдыха. Валеев также добавил, что располагает сведениями, подтверждающими, что Малашенко покончил с собой.

Председатель союза журналистов Москвы, главный редактор газеты "Московский комсомолец" Павел Гусев в беседе с порталом Москва 24 выразил соболезнования в связи со смертью Малашенко.

По его словам, Малашенко был всегда независимым, держался достаточно замкнуто, если говорил, то с полным убеждением. При этом Гусев подчеркнул, что в области политического пиара экс-медиаменеджер был крупнейшим специалистом.

Когда и где состоятся прощание и похороны, пока не уточняется.

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