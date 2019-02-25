Глава Союза журналистов Москвы выразил соболезнования после смерти Малашенко

Председатель союза журналистов Москвы, главный редактор газеты "Московский комсомолец" Павел Гусев в беседе с порталом Москва 24 выразил соболезнования в связи со смертью политтехнолога и экс-медиаменеджера Игоря Малашенко.
По его словам, тот был всегда независимым, держался достаточно замкнуто, если говорил, то с полным убеждением. При этом Гусев подчеркнул, что в области политического пиара экс-медиаменеджер был крупнейшим специалистом.
В то время еще не было слово пиар, но он знал, как его осуществить, какие нужны методики. На мой взгляд, Малашенко владел этим вопросом очень сильно.
Павел Гусев
председатель СЖМ, главный редактор газеты "Московский комсомолец"
Гусев добавил, что познакомился с Игорем Малашенко еще в 90-х годах, во время работы того на НТВ у Владимира Гусинского.
25 февраля в СМИ появились сообщения о смерти российского политолога, тележурналиста и одного из создателей телеканала НТВ Игоря Малашенко. Он скончался в Испании на 64 году жизни.
Журналист Тимур Валеев подтвердил сообщение о смерти Малашенко. По его словам, все произошло в доме политтехнолога во время отдыха. Валеев также добавил, что располагает сведениями, подтверждающими, что Малашенко покончил с собой.
Когда и где состоятся прощание и похороны, пока не уточняется.
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