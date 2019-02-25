Глава Союза журналистов Москвы выразил соболезнования после смерти Малашенко

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Председатель союза журналистов Москвы, главный редактор газеты "Московский комсомолец" Павел Гусев в беседе с порталом Москва 24 выразил соболезнования в связи со смертью политтехнолога и экс-медиаменеджера Игоря Малашенко.

По его словам, тот был всегда независимым, держался достаточно замкнуто, если говорил, то с полным убеждением. При этом Гусев подчеркнул, что в области политического пиара экс-медиаменеджер был крупнейшим специалистом.





Павел Гусев председатель СЖМ, главный редактор газеты "Московский комсомолец" В то время еще не было слово пиар, но он знал, как его осуществить, какие нужны методики. На мой взгляд, Малашенко владел этим вопросом очень сильно.

Гусев добавил, что познакомился с Игорем Малашенко еще в 90-х годах, во время работы того на НТВ у Владимира Гусинского.

25 февраля в СМИ появились сообщения о смерти российского политолога, тележурналиста и одного из создателей телеканала НТВ Игоря Малашенко. Он скончался в Испании на 64 году жизни.

Журналист Тимур Валеев подтвердил сообщение о смерти Малашенко. По его словам, все произошло в доме политтехнолога во время отдыха. Валеев также добавил, что располагает сведениями, подтверждающими, что Малашенко покончил с собой.

Когда и где состоятся прощание и похороны, пока не уточняется.