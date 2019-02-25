Скончался один из основателей НТВ Игорь Малашенко

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Политтехнолог и экс-медиаменеджер Игорь Малашенко найден мертвым в Испании. Ему было 64 года, сообщает Агентство "Москва".

Журналист Тимур Валеев подтвердил информацию о кончине Малашенко. Это произошло в доме политтехнолога во время отдыха. Валеев также заявил, что у него есть подтверждение информации, что Малашенко покончил с собой.

Когда и где состоятся прощание и похороны, пока не уточняется.

В разные годы Малашенко занимал посты гендиректора РГТРК "Останкино", ТОО "Телекомпания "НТВ" и канала RTVi (Нью-Йорк, Киев). С 2009 года работал в компании "Интер ТВ" (Лондон).

Также работал в компании Media-Most International, был президентом телекомпании Overseas Media Productions. Возглавлял предвыборный штаб Ксении Собчак на президентских выборах 2018 года.