Темы дня

ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

11:31

Экс-депутат заплатит за избиение DJ Smash миллионы рублей

суды

11:31

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/ URA.RU/Яковлева Анастасия

С бывшего депутата Законодательного собрания Пермского края Александра Телепнева и его друга Сергея Ванкевича взыскали более 11,2 миллиона рублей за избиение Андрея Ширмана (DJ Smash). Соответствующее решение принял районный суд Перми.

Судья Виктор Тонких постановил взыскать с них в пользу Ширмана компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей, утраченный доход в размере 10 миллионов 794 тысячи рублей и расходы по оплате медицинских услуг в размере 247 тысяч 307 рублей, уточняет "Интерфакс".

Вместе с тем суд отказал музыканту в компенсации расходов в связи с транспортировкой из аэропорта в клинику и проведения там лечения, которые он оценивал в 550 тысяч рублей.

Конфликт между Ширманом, Телепневым и Ванкевичем произошел в феврале 2018 года в одном из ночных клубов Перми. Музыкант отказал другу депутата в совместном фото, что привело к словесной перепалке и драке. В итоге Телепнев и Ванкевич избили Ширмана. У него диагностировали перелом черепа, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Депутата и его друга признали виновными в преступлении по статье "Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений". Их приговорили к двум годам лишения свободы в колонии-поселении.

Читайте также

суды

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика