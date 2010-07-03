Экс-депутат заплатит за избиение DJ Smash миллионы рублей

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С бывшего депутата Законодательного собрания Пермского края Александра Телепнева и его друга Сергея Ванкевича взыскали более 11,2 миллиона рублей за избиение Андрея Ширмана (DJ Smash). Соответствующее решение принял районный суд Перми.

Судья Виктор Тонких постановил взыскать с них в пользу Ширмана компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей, утраченный доход в размере 10 миллионов 794 тысячи рублей и расходы по оплате медицинских услуг в размере 247 тысяч 307 рублей, уточняет "Интерфакс".

Вместе с тем суд отказал музыканту в компенсации расходов в связи с транспортировкой из аэропорта в клинику и проведения там лечения, которые он оценивал в 550 тысяч рублей.

Конфликт между Ширманом, Телепневым и Ванкевичем произошел в феврале 2018 года в одном из ночных клубов Перми. Музыкант отказал другу депутата в совместном фото, что привело к словесной перепалке и драке. В итоге Телепнев и Ванкевич избили Ширмана. У него диагностировали перелом черепа, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Депутата и его друга признали виновными в преступлении по статье "Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений". Их приговорили к двум годам лишения свободы в колонии-поселении.

