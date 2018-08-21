DJ Smash рассчитывает на более суровое наказание для избивших его людей

21 августа, 11:57
Фото: ТАСС/URA.RU/Анастасия Яковлева
Музыкант Андрей Ширман (DJ Smash) будет добиваться ужесточения наказания для избивших его экс-депутата заксобрания Пермского края Александра Телепнева и его друга Сергея Ванкевича. Об этом музыкант написал в социальной сети Instagram.
"Посадим их дольше, либо строже. Их ждет еще сюрприз большой − сегодня завершено расследование дела Глеба − того самого, которого они избили в том же самом клубе. Дело с огромной доказательной базой", − сообщил Ширман.
Музыкант отметил, что перевод дела в суд апелляционной инстанции даст его адвокатам шанс ужесточить приговор.
В июле обвиняемые в избиении Андрея Ширмана получили два года колонии-поселения. Такой приговор вынес Ленинский районный суд Перми. Суд признал их виновными в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести, совершенном из хулиганских побуждений.
Конфликт между обвиняемыми и Ширманом произошел в пермском ночном клубе "Дом Культуры" в феврале 2018 года. Во время драки музыкант получил перелом челюсти, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.
Широкую огласку инцидент получил после того, как рэпер Тимати опубликовал в Сети фотографию Ширмана на больничной койке и видеозапись, на которой диджей рассказывает о том, как ему сделали операцию.
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