DJ Smash рассчитывает на более суровое наказание для избивших его людей

Фото: ТАСС/URA.RU/Анастасия Яковлева

Музыкант Андрей Ширман (DJ Smash) будет добиваться ужесточения наказания для избивших его экс-депутата заксобрания Пермского края Александра Телепнева и его друга Сергея Ванкевича. Об этом музыкант написал в социальной сети Instagram.

"Посадим их дольше, либо строже. Их ждет еще сюрприз большой − сегодня завершено расследование дела Глеба − того самого, которого они избили в том же самом клубе. Дело с огромной доказательной базой", − сообщил Ширман.

Музыкант отметил, что перевод дела в суд апелляционной инстанции даст его адвокатам шанс ужесточить приговор.

В июле обвиняемые в избиении Андрея Ширмана получили два года колонии-поселения. Такой приговор вынес Ленинский районный суд Перми. Суд признал их виновными в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести, совершенном из хулиганских побуждений.

Конфликт между обвиняемыми и Ширманом произошел в пермском ночном клубе "Дом Культуры" в феврале 2018 года. Во время драки музыкант получил перелом челюсти, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Широкую огласку инцидент получил после того, как рэпер Тимати опубликовал в Сети фотографию Ширмана на больничной койке и видеозапись, на которой диджей рассказывает о том, как ему сделали операцию.