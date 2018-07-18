Обвиняемые в избиении DJ Smash получили два года колонии-поселения

18 июля, 09:27
Фото: depositphotos/AndreyPopov
Два года колонии-поселения получили обвиняемые в избиении Андрея Ширмана (DJ Smash). Такой приговор вынес Ленинский районный суд Перми.
Бывшему депутату законодательного собрания Пермского края Александру Телепневу и Сергею Ванкевичу вынес приговор судья Александр Симанов, передает РИА Новости.
Суд признал их виновными в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести, совершенном из хулиганских побуждений.
Ранее гособвинение в лице старшего помощника прокурора Перми Анастасии Мамошиной просило суд лишить их свободы на 3,5 года.
По данным следствия, инцидент произошел в феврале в пермском ночном клубе "Дом Культуры". Музыканту сломали челюсть, также у него диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. Восстановление заняло три недели.
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