Обвиняемых в избиении DJ Smash попросили лишить свободы на 3,5 года

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Обвиняемых по делу об избиении Андрея Ширмана (DJ Smash) просят лишить свободы на 3,5 года.
16 июля в Ленинском районном суде Перми проходят слушания по делу. Гособвинение в лице старшего помощника прокурора Перми Анастасии Мамошиной попросило суд отправить обвиняемых в колонию-поселение, передает РИА Новости.
В преступлении обвиняются экс-депутат законодательного собрания Пермского края Александр Телепнев и его друг Сергей Ванкевич.
По данным следствия, инцидент произошел в феврале в пермском ночном клубе "Дом Культуры". Музыканту сломали челюсть, также у него диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. Восстановление заняло три недели.
Уголовное дело возбуждено по статье об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести, совершенном группой лиц.
Суд огласит свое решение 18 июля.
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