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09:24

Не поняли красоты: московского бьюти-блогера избили в Челябинске

происшествия

09:24

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Московского бьюти-блогера Игоря Синяка избили в Челябинске

На московского бьюти-блогера Игоря Синяка напали в Челябинске, когда он приехал провести мастер-класс в одном из магазинов косметики. Местным жителям не понравилась внешность блогера, который использует макияж и рассказывает подписчикам, как красится.

"Плевали мне на одежду, ударили сзади по ноге", – рассказал пострадавший корреспонденту телеканала Москва 24.

По его словам, нападавшие обещали его убить, но его спасли вооруженная охрана и сотрудники магазина. В результате домой в столицу блогер вернулся весь в синяках.

происшествия

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