Не поняли красоты: московского бьюти-блогера избили в Челябинске

Московского бьюти-блогера Игоря Синяка избили в Челябинске

На московского бьюти-блогера Игоря Синяка напали в Челябинске, когда он приехал провести мастер-класс в одном из магазинов косметики. Местным жителям не понравилась внешность блогера, который использует макияж и рассказывает подписчикам, как красится.

"Плевали мне на одежду, ударили сзади по ноге", – рассказал пострадавший корреспонденту телеканала Москва 24.

По его словам, нападавшие обещали его убить, но его спасли вооруженная охрана и сотрудники магазина. В результате домой в столицу блогер вернулся весь в синяках.