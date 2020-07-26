Ивлеева и Элджей заболели коронавирусом

14:26
Фото: instagram/_agentgirl_
Телеведущая Анастасия Ивлеева и рэпер Элджей заболели коронавирусом. Об этом она сообщила в своем аккаунте в Instagram.
Ивлеева призвала быть осторожными и напомнила, что COVID-19 никуда не делся. Телеведущая сообщила, что расскажет позже о симптомах болезни и других подробностях заражения коронавирусом.
Ранее о перенесенном коронавирусе рассказал американский рэпер Канье Уэст. Он сообщил о симптомах болезни, а также о своем курсе лечения.
Также коронавирусом болела звезда фильма "Москва слезам не верит" Наталья Вавилова. Ранее от COVID-19 умер 81-летний муж актрисы, режиссер Самвел Гаспаров.
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